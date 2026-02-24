Vukadinović: Opozicija za lokalne izbore nešto spremnija nego pre, SNS ipak u prednosti

Politikolog Đorđe Vukadinović ocenio je danas da će opozicija na predstojeće lokalne izbore u devet jedinica lokalnih samouprava izaći nešto spremnija i organizovanija nego što je to ranije bio slučaj, ali da i dalje neće moći da se meri sa Srpskom naprednom strankom (SNS) kada je reč o organizaciji i logistici.

On je za dnevni list Danas kazao da podele opozicionih aktera imaju više smisla na nacionalnom nivou, ali da na lokalnim izborima opozicija i studenti treba da nastupe zajedno.

„Moraju svi zajedno, bez svađe i sujete, studenti i opozicija koliko ih uopšte ima u pojedinim od ovih mesta. Sve drugo bi bio čist penal za režim, koji je i onako već u startnoj prednosti“, naveo je Vukadinović.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart.

Izbori će tog dana biti održani u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Knjaževcu, Kladovu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederebskoj Palanci.

Prethodni lokalni izbori u tim gradovima i opštinama održani su 3. aprila 2022. godine.

(Beta)

