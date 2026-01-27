Vukadinović: Vučić poslednjih meseci zaustavio osipanje birača i stabilizovao svoj položaj

Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslednjih meseci donekle popravio i stabilizovao svoj položaj u odnosu na protivnike i zaustavio osipanje birača, ali da nije bitno popravio svoj rejting.

Vukadinović je za dnevni list Danas rekao da je Vučićeva „glavna nada i šansa“ da se njegovi politički protivnici dodatno podele i posvađaju.

„U tom slučaju bi jedan deo antirežimskih birača bio gurnut ili vraćen u apstinenciju, ali to nije mnogo verovatno (…) S druge strane, ne treba ni stvarati atmosferu ‘Gotov(o)’ i ‘Sigurno gubi’, jer ni to nije sasvim tačno, a može čak biti i kontraproduktivno“, kazao je Vukadinović.

Po njegovim rečima, Vučić će datum izbora odrediti shodno svojoj proceni i svom interesu, a studenti i opozicija se tu neće mnogo pitati.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com