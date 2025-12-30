Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata, najavio više prijava zbog maltretiranja

Predsednik Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović objavio je na svom blogu da ga je srpska granična policija sinoć zadržala više od četiri sata na graničnom prelazu Rača, prilikom ulaska iz BiH u Srbiju.

„Bez ikakvog pravnog osnova, po nalogu Službe, Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i vlasti Srbije, već dugo vremena maltretiram se i zadržavam na granici, što predstavlja kršenje Ustava i slobode kretanja, koje mi se sistematski ograničava, a situacija se pogoršava svaki put“, napisao je Vukanović.

Dodao je da je na granici ranije zadržavan po pola sata, a da ga sada zadržavaju i više od četiri časa, uz, kako je naveo, „pretrese, saslušanja i druge načine maltretiranja bez ikakvog osnova i razloga, jer nikada nije bio osumnjičen niti osuđen za bilo koje krivično delo“.

„Izgleda da u Srbiju nisu dobro došli Srbi koji nisu ’ćaci’ i koji ne podržavaju vlast. Represije, poniženja i diskriminacija su prešli svaku mjeru. Pred zoru je najhladnije, a petočasovno zadržavanje na granici iskoristio sam da potpišem peticiju podrške studentima“, naveo je Vukanović.

Najavio je da će danas u Beogradu zbog takvog tretmana na granici podneti prijave na razne adrese, od ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i MUP-a Srbije, BIA, do Kancelarije zaštitnika ljudskih prava Srbije, Ambasade BiH u Beogradu, Ambasade Srbije u BiH, Narodne skupštine Srbije i Odbora za nadzor i kontrolu službi bezbednosti Srbije, kao i Narodne skupštine RS, te Odboru za bezbjednost Narodne skupštine RS.

CIK pokrenula postupke protiv Vukanovićeve stranke, SDS-a i SNSD-a zbog širenja lažnih informacija

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je na današnjoj sednici donela odluku da da pokrene postupak protiv političkih stranaka – Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, Srpske demokratske stranke (SDS) i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zbog, kako su naveli, širenja lažnih informacija putem medija.

Na sednici CIK-a, koja je direktno emitovana na njihovom Jutjub kanalu, navedeno je da su te tri stranke prekršile Izborni zakon BiH, prema kojem je „političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače“.

Vukanovićeva stranka i SDS su, kako je navedeno, ovu zakonsku odredbu prekršili, jer su članovi tih stranaka objavili informacije o tome da je supruga predsednika CIK-a Jovana Kalabe bila savetnica Siniše Karana, predsedničkog kandidata SNSD-a na prevremenim izborima održanim 23. novembra, u vreme dok je on bio ministar unutrašnjih poslova RS.

Protiv SNSD-a postupak se pokreće zbog izjava lidera te stranke Milorada Dodika, koji je posle odluke CIK-a da poništi rezultate izbora na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština u RS, izneo lažne informacije o povezanosti članova CIK-a s opozicijom u RS.

Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je da, ako se utvrdi odgovornost političkih subjekata zbog kršenja Izbornog zakona BiH, ove stranke mogu biti novčano kažnjene od tri do trideset hiljada konvertibilnih maraka (od 1.500 do više od 15 hiljada evra).

Dodao je da se mogu izreći i druge sankcije, poput uklanjanja imena kandidata sa kandidatske liste, ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu, te poništenje overe političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

Bakalar je još rekao da je CIK juče Apelacionom odeljenju Suda BiH dostavio dve žalbe na odluku izborne komisije o poništenju rezultata prevremenih izbora za predsednika RS na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština u RS.

Žalbe su dostavili SNSD, koji traže da se ospori odluka o poništenju izbora na tim biračkim mestima, te SDS, koja traži ponavljanje izbora na svim biračkim mestima u Doboju, Zvorniku i Laktašima.

Ako Sud BiH potvrdi odluku CIK-a o poništenju izbora na 136 glasačkih mesta, opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da je na većini biračkih mesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Izbori su poništeni zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti, između ostalog, određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, a tokom brojanja glasovi su oduzimani Blanuši i dodavani Karanu.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK početkom avgusta oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

