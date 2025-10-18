Vukanović: Vlast RS sakrila deo biografije Ane Trišić Babić, radila za OHR i USAID

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da je vladajuća većina u Republici Srpskoj (RS) od opozicionih stranaka „sakrila“ deo biografije Ane Trišić Babić, kandidata za vršioca dužnosti predsednika RS, iz vremena kada je ona bila asistentkinja Šefa političkog odeljenja Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u Banjaluci, kao i vođa USAID-ovih projekata za razvoj medija i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (BiH).

„Radi se o osobi koja je bila u timu nekadašnjeg visokog predstavnika Karlosa Vestendorpa, koji je progonio bivšeg predsednika RS Nikolu Poplašena. Godinama je radila za, kako tvrdi vlast u RS, ozloglašeni USAID“, rekao je Vukanović tokom rasprave u parlamentu RS.

Naveo je da se radi o periodu od 1996. godine do kraja 1998. godine.

„Između nje i (srpske članice Predsedništva BiH) Željke Cvijanović, glasam za Željku Cvijanović“, rekao je Vukanović.

Replicirajući Vukanoviću, Cvijanović je rekla da bi se „Sarajevo previše obradovalo“ da je otišla s pozicije srpskog člana Predsedništva BiH.

„Mi radimo u dogovoru sa predsednikom (Miloradom) Dodikom, u interesu Republike Srpske. Ovde imamo predlog, u kojem je sadržano ono što treba da bude“, istakla je Cvijanović.

Dodala je da nije vreme da za raspravu.

„Ovo danas je politički zadatak, znate zašto se ovo radi. Nemojte dozvoliti da ovde prevladaju oni koji nastoje da od ovog naprave cirkus. Svima je jasno da ovaj mandat pripada Miloradu Dodiku i SNSD-u i da po Ustavu (visoki predstavnik) Kristijan Šmit nije imao pravo da nameće zakone“, rekla je Cvijanović.

Istakla je da se mora obezbediti da RS bude „sigurna i zaštićena“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com