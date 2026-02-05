Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa EU je dobra politička izjava, nasmejaće Ruse

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbija delimično snabdeva gasom kroz zajedničku nabavku sa EU je, po oceni predsednika Skupštine "Udruženja za gas" Vojislava Vuletića, dobra politička izjava koja će nasmejati Ruse.

„Ta izjava je interesantna, dobra je politička izjava da se kaže, ‘evo Evropo, mi idemo prema vama, sve ćemo da radimo kako odgovara i vama i gas ćemo da kupujemo zajedno sa vama’. U realnosti će biti kako je i do sada bilo jer Evropa nema gasa i od nje ne može da se dobije taj energent“, rekao je Vuletić za Betu.

Vučić je u intervjuu za Rojters izjavio da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa EU.

Na pitanje li će Vučićeva izjava da naljuti Ruse jer Srbija kupuje potrebne količine od njih, Vuletić je rekao da ne može da ih naljuti jer im je jasno da iz evropske nabavke tog energenta Srbija ne može da dobije gas.

„Političari imaju pravo da izgovore nešto što se nekome ne sviđa, a da nekog nasmeje“, rekao je Vuletić.

Istakao da će ta izjava „Ruse da nasmeje“.

Vuletić je ocenio da Evropa neće prestati da kupuje ruski gas od 2027. iako je to zabranila od tog datuma i da je „to priča za njihov narod koji ima problema zbog toga što nema dovoljno gasa“.

„Svima koji se bave poslom sa gasom je jasno da Evropa ne može da nabavi dovoljno gasa koji nije ruski. Oni i sad kupuju gas od Rusije, pa tvrde da je to gas iz Katara“, naveo je Vuletić.

Istakao je da je Rusija povećala proizvodnu tečnog gasa i njegovu isporuku prema Evropi.

„To su podaci međunarodne gasne unije“, rekao je Vuletić.

(Beta)

