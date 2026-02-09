Za nedelju dana 13 ljudi poginulo u planinama Italije

U poslednjih nedelju dana u italijanskim planinama je poginulo 13 skijaša i planinara.

Spasioci su saopštili da je 10 ljudi poginulo usled lavina.

Sveže napadao sneg tokom nedavnih mećava je napravio rizične uslove na Alpima, duž francuske, švajcarske i austrijske granice.

„U takvim uslovima, prolazak jednog skijaša ili prirodno preopterećenje snega sopstvenom težinom može biti dovoljno da pokrene lavinu“, rekao je Federiko Katanija, portparol italijanskog Alpskog spasilačkog korpusa.

Do smrtnih slučajeva u lavinama došlo je van uređenih staza, daleko od olimpijskih objekata, kao i na skijaškim stazama u Val di Fijemu u autonomnoj pokrajini Trentino.

„Ne postoji opasnost za ljude koji skijaju na kontrolisanim skijalištima, a posebno nema rizika za olimpijske lokacije. Sva ova područja se stalno prate i generalno su bezbedna“ dodao je Katanija.

(Beta)

