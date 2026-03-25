Za poljsku vladu razgovarati s Vučićem je u redu, ali s Orbanom nije

Poljski ministar zadužen za obaveštajne službe Tomaš Šemonjak odbio je danas da u isti "koš" stavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana.

On je odbacio tvrdnju da, nakon susreta i razgovora premijera Donalda Tuska sa Vučićem, ne bi trebalo da bude problem ni to što je predsednik Poljske Karol Navrocki u ponedeljak u Budimpešti podržao Orbana.

„Kada je u pitanju predsednik Srbije Evropska unija i Zapad se bore za Srbiju i nastoje da razgovaraju sa predsednikom Vučićem. Smatram da je to vredno napora zato što u Srbiji ima ljudi koji bi jako želeli da vide Srbiju u EU. Dakle ne važi princip da razgovaramo samo sa onima sa kojima se slažemo“, kazao je Šemonjak poljskoj privatnoj televiziji Polsat.

Za razliku od predsednika Srbije mađarski premijer Viktor Orban ne igra nikakvu igru, već je kod njega po rečima Šemonjaka u pitanju ogoljena proruska orijentacija.

„Razgovaramo sa raznima, ali ne sa Orbanom. Tu je na delu jednostavno ogoljena proruska orijentacija“, kazao je Šemonjak posle jučerašnjeg zahteva premijera Donalda Tuska da niko od poljskih političara a posebno predsednik Navrocki ne bi trebalo da se sastaje sa Orbanom da mu pruža podršku u jeku predizborne kampanje jer Orban deluje direktno protiv poljskih i evropskih interesa, a u korist Rusije.

„Ukrajina se bori, Ukrajina krvari, Rusija brutalno, zločinački nastavlja taj rat, udara na civile, na stambene zgrade. A Orban u takvoj situaciji blokira pare koje daje EU. To je ogromna greška predsednika Navrockog“, kazao je poljski ministar.

Šemonjak je naglasio da je fatalna greška Navrockog bilo to što je išao na sastanak sa Orbanom upravo uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, iako je prethodno sa predsednikom Mađarske u Pšemišlu na jugoistoku Poljske već obeležio svečano Dan poljsko-mađarskog prijateljstva.

„To je ono elementarno u politici, treba da važi da kada se bliže izbori, ne zna se ko će na njima pobediti, ogromne su emocije, onda mirno čekamo“, kazao je Šemonjak.

Poljski ministar koordinator službi bezbednosti upozorio je da je za Mađare gubitak časti to što su u njihovoj vladi ljudi koji su poslušnici, i cinkaroši i odmah podnose raport Rusiji i savetuju se o pitanjima o kojima se raspravlja na sastancima u EU.

(Beta)

