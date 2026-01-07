Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi je na 40 puteva u Srbiji, između ostalog na silaznoj traci na Fruškoj Gori, potezu Užice-Čajetina-Nova Varoš, i ka graničnim prelazima sa Bosnom i HercegovinomBajina Bašta i Kotromanu.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) navodi da je i na deonici Paragovo-Iriški venac, u oba smera na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila teža od 3,5 tone.

Nema zadržavanja vozila ni na graničnim prelazima ni na naplatnim stanicama auto-puteva.

Na putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta u većini krajeva Srbije ima mestimično do pet santimetara raskvašenog snega , a jači sneg se očekuje uveče, kada može pasti od 10 do 15 santimetara snega, lokalno i više.

Na jugoistoku zemlje će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

AMSS upozorava da se na put kreće isključivo sa zimskom opremom, pre svega dobrim zimskim gumama i da se računa da je vožnja teža, sporija i duža nego obično.

(Beta)

