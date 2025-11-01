Zabrinutost u Francuskoj zbog prodaje Paskalovog aritmetičkog kalkulatora

Poznati naučnici danas su pozvali Francusku da ponovo razmotri dozvolu za izvoz izdatu za aukciju, zakazanu za novembar, retke „paskaline“, aritmetičkog kalkulatora koji je 1642. godine izumeo francuski filozof i matematičar Blez Paskal (Blaise Pascal).

Paskal i njegova „paskalina“ treba da ostanu „u srcu naših kolekcija“, naveli su naučnici u pismu koji je preneo pariski list Mond (Le Monde).

Među potpisnicima su članica Francuske akademije Barbara Kasen (Cassin), Žan-Fransoa Le Gal, član Francuske akademije nauka Žan-Fransoa Le Gal (Jean-Francois Le Gall) i nagrađivani matematičar Igo Diminil-Kopen (Hugo Duminil-Copin).

Predmet je „preteča modernog računarstva, predstavlja jedan od glavnih dragulja francuskog intelektualnog i tehničkog nasleđa“, naveli su naučnici.

Tu mašinu, koju je napravio Paskal sa 19 godina, prvobitno je zamišljena da pomogne njegovom ocu, predsedniku suda Normandije, da uspostavi red u poreskim prihodima regiona.

Od oko 20 Paskalinovih kalkulatora koji su napravljeni, samo devet je preživelo u svetu, od kojih se nekoliko nalazi u Muzeju umetnosti i zanata u Parizu i muzeju Anri-Lekok u Klermon-Feranu.

Bilo je tri tipa paskalina – decimalni – za sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje, računovodstveni – za monetarne proračune i geodetski – za izračunavanje udaljenosti.

Model koji će biti ponuđen na aukciji 19. novembra u Parizu, jedini je poznati sačuvani primerak posvećen geodetskim radovima.

„Ključno je da ovaj predmet, do sada malo poznat, uđe u javnu kolekciju kako bi ga mogla proučavati međunarodna naučna zajednica i kako bi zemlja u kojoj je nastao imala kompletan primerak ovog instrumenta“, rekli su naučnici.

Procenjena na vrednost između dva i tri miliona evra, ta „paskalina“ je bila izložena u Parizu, Njujorku i Hongkongu u pripremi za prodaju, prenela je agencija Frans pres.

(Beta)

