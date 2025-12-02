Zabrinutost za posvećenost SAD NATO-u zbog nedolaska Rubia na sastanak u Briselu i povlačenja trupa

Generalni sekretar NATO Mark Rute je danas rekao da nema osnova za zabrinutost za posvećenost SAD tom vojnom savezu jer državni sekretar SAD Marko Rubio neće doći na sutrašnji sastanak ministara spoljnih poslova država NATO-a o ruskom ratu protiv Ukrajine.

Predlog predsednika Donalda Trampa od 28 tačaka za okončanje skoro četvorogodišnjeg rata u Ukrajini je zaprepastio evropske saveznike SAD i Kanadu, te se odsustvovanje Rubia sa sastanka povezuje i s tim.

Zamenik državnog sekretara SAD Kristofer Landau će doći u Brisel umesto Rubia.

Rute je u razgovoru s novinarima rekao da je Rubio zauzet drugim obavezama: „On izuzetno vredno radi ne samo na rešavanju situacije u Ukrajini, već i mnogih drugih pitanja“, rekao je Rute. „Dakle, potpuno prihvatam da on sutra ne može biti ovde i u tome ne vidim ništa čudno“, dodao je on.

Jedan visoki zvaničnik Stejt departmenta, govoreći pod uslovom da mu se ne objavi ime, rekao je da je Rubio već bio na desetinama sastanaka sa saveznicima u NATO-u „i bilo bi potpuno nepraktično očekivati ga na svakom sastanku“.

Rute je umanjio značaj spornih delova prvobitnog Trampovog plana za okončanje rata, rekavši da je plan u velikoj meri prerađen da bi se odgovorilo na „evropske zabrinutosti“.

Rekao je je očigledno da će sporazum o miru u Ukrajini uključivati i NATO, a da će se odvojeno rešavati elementi o ulozi NATO-a.

U ključnom trenutku u istoriji NATO-a, evropski saveznici vide invaziju Rusije kao egzistencijalnu pretnju, a neki su upozorili da bi ruski predsednik Vladimir Putin, ako pobedi u Ukrajini, mogao da za tri do pet godina pokrene još jedan „napad na Evropu“, dok SAD insistiraju na tome da njihovi saveznici moraju da se brinu o bezbednosti „u svom dvorištu“.

Nacrt plana administracije SAD za okončanje rata u Ukrajini nagoveštava da se NATO neće dalje širiti što je dugogodišnji ruski zahtev i da Ukrajina neće biti primljena ćime se krši višegodišnje obećanje Kijevu o tome.

U planu je takođe navedeno da će se između Rusije i NATO-a, uz posredovanje SAD, voditi dijalog kako bi se rešila sva bezbednosna pitanja i stvorile poslovne mogućnosti.

Zabrinutost među članicama NATO-a je velika i zbog daljeg smanjivanja broja američkih vojnika u Evropi. Rumunija, sused Ukrajine, u oktobru je objavila da će SAD povući iz te zemlje 3.000 vojnika jer se fokusiraju na pretnje u Aziji i drugde.

Očekuje se da će administracija u Vašingtonu početkom 2026. godine objaviti plan premeštanja trupa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com