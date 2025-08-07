Zagreb uvodi standard Lako za čitanje za osobe sa intelektualnim teškoćama

Osobama sa intelektualnim teškoćama i svima koji imaju poteškoće da razumeju složeniji tekst, Zagreb će kao prvi grad u Hrvatskoj omogućiti pristup informacijama na jednostavan i lako razumljiv način, uvođenjem standarda „Lako za čitanje“, piše agencija Hina.

„Standard Lako za čitanje (Easy to Read), razvijen na nivou Evropske unije, omogućava jasnu, pristupačnu i razumljivu komunikaciju. Dokumenti u tom formatu koriste kratke rečenice i jednostavne reči, često uz ilustracije, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma i isključivanja građana iz važnih informacija i procesa donošenja odluka“, navela je u saopštenju kancelarija gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića.

Naglašava se da će nova mrežna stranica Lako za čitanje redovno objavljivati važne vesti, informacije o Gradu Zagrebu, službene dokumente i podatke o gradskim ustanovama. Sadržaj je pisan jednostavnim jezikom kako bi bio razumljiv što većem broju građana.

„Kroz ovaj projekat želimo svima da omogućimo lakši pristup važnim gradskim informacijama i vestima“, poručila je načelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lora Vidović.

Dokumente u Lako za čitanje formatu izrađuju za to edukovani službenici gradske uprave Zagreba, a zatim se nastoji da se svaki takav dokument dodatno proveri u saradnji sa udruženjima koja okupljaju osobe s intelektualnim teškoćama, kako bi se osiguralo da su jasni i korisni, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com