Zaharova: Moskva i Beograd nastavljaju zajedničku potragu za rešenjem za NIS

Moskva i Beograd nastavljaju zajedničku potragu za optimalnim rešenjem kako bi prevazišli probleme koje je administracija Sjedinjenih Američkih Država napravila sankcijama protiv Naftne industrije Srbije, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, dodajući da je pred njima složen posao.

„U sadašnjim okolnostima, mi i naši srpski partneri moramo tražiti najbolje rešenje da bismo prevazišli veštački stvorene probleme američke administracije. Uvereni smo da su naši srpski prijatelji, kao i mi, iskreno zainteresovani da zaštite naše bilateralne odnose od spoljnog mešanja“, rekla je Zaharova, preneo je danas N1 izveštaj RIA novosti.

Ona je dodala da kada je reč o NIS-u nastavljaju sa Beogradom potragu za optimalnim rešenjem“.

„Pred nama je težak posao“, rekla je Zaharova.

Rekla je i da će se u potrazi za rešenjem oslanjati na međuvladin sporazum iz 2008. godine, uz obavezno uvažavanje interesa i Rusije i Srbije.

Dodala je da je Moskva uvek odgovorno pristupala radu NIS-a i bila svesna koliko je uspešno funkcionisanje ovog preduzeća značajno za Beograd u svakom smislu.

Prema njenim rečima, energetika ostaje jedan od ključnih pravaca rusko-srpske saradnje. Ukazala je da je Rusija decenijama pouzdan snabdevač Srbije naftnim derivatima, obezbeđujući energetsku stabilnost kao neophodan uslov konkurentnog ekonomskog razvoja Srbije.

(Beta)

