Zahtevi Rusije nepromenjeni – potpuno povlačenje Ukrajine iz regiona na koje Moskva polaže pravo

Rusija je danas saopštila da je njen stav o okončanju rata u Ukrajini nepromenjen od kada je predsednik Vladimir Putin prošle godine izneo svoje uslove: potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz ključnih ukrajinskih regiona i odustajanje Kijeva od ambicija da se pridruži NATO, prenosi Rojters.

Putin i američki predsednik Donald Tramp trebalo bi da se sastanu u petak na Aljasci, na prvom američko-ruskom samitu od 2021, kako bi razgovarali o naporima da se rat okonča. Tramp je izjavio da će obe strane morati da razmene deo teritorija koje trenutno drže kako bi se to ostvarilo.

Rusija trenutno kontroliše 19 odsto teritorije Ukrajine, uključujući ceo Krim, celu Lugansku oblast, više od 70 odsto Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti, kao i delove Harkovske, Sumske, Nikolajevske i Dnjepropetrovske oblasti.

Nakon medijskih izveštaja da se u Vašingtonu smatra da je Putin spreman na ustupke u vezi sa teritorijalnim zahtevima, novinari su pitali zamenika portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Alekseja Fadejeva da li se stav Rusije promenio.

„Stav Rusije ostaje nepromenjen i iznet je upravo u ovoj sali pre nešto više od godinu dana, 14. juna 2024. godine“, rekao je Fadejev, pozivajući se na govor koji je Putin tada održao u Ministarstvu spoljnih poslova.

Tada je, u svojim do tada najdetaljnijim javnim izjavama o mogućem sporazumu, šef Kremlja izneo zahteve, uključujući povlačenje ukrajinskih trupa iz delova Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti koje Kijev još kontroliše.

Putin je takođe rekao da bi Kijev morao zvanično da obavesti Moskvu da odustaje od planova da se pridruži vojnom savezu NATO koji predvode SAD i da namerava da ostane neutralan i nesvrstan, piše Rojters.

Pored toga, Putin je naveo da bi prava i slobode stanovnika u Ukrajini koji govore ruski morali da budu zagarantovani, kao i da se priznaju „realnosti“ da su Krim, Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson sada deo Rusije.

Putin je rekao i da bi njegovi uslovi morali da budu utvrđeni međunarodnim sporazumima. U trenutku njegovog govora 2024, Ukrajina je odbacila te zahteve kao besmislen ultimatum.

Ukrajina je više puta isticala da nikada neće priznati rusku okupaciju svoje teritorije, a većina zemalja priznaje granice Ukrajine iz 1991. godine. Prema trenutnoj liniji fronta, Putinov zahtev bi podrazumevao da Ukrajina Rusiji prepusti dodatnih 21.000 kvadratnih kilometara (8.100 kvadratnih milja).

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija mora pristati na prekid vatre pre nego što se razgovara o teritorijalnim pitanjima. On bi odbio svaki ruski predlog koji bi zahtevao da se ukrajinske trupe povuku iz istočnog Donbasa i prepuste svoje odbrambene linije.

(Beta)

