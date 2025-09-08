Zahtevi za azil u EU smanjeni za 23 odsto u prvoj polovini 2025. godine

Zahtevi za azil registrovani u zemljama Evropske unije (EU), Norveškoj i Švajcarskoj u prvoj polovini 2025. godine pali su za 23 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, saopštila je danas Agencija EU za azil.

To drastično smanjenje „teško se može objasniti političkim promenama u EU“, koja je pod intenzivnim pritiskom da pooštri svoju migracionu politiku, navodi se u izveštaju u čiji je uvid imala agencija Frans pres.

Taj pad je pre direktna posledica smene predsednika Bašara el Asada u decembru 2024. godine, jer su Sirijci su bili vodeća nacionalnost među tražiocima azila u poslednjih deset godina.

Za samo nekoliko meseci, njihov broj je opao za dve trećine. Venecuelanci su sada na prvom mestu.

Francuska je primila najviše zahteva tokom tog perioda, oko 77.000, odmah ispred Španije i Nemačke. Ti zahtevi su stigli iz Ukrajine, Avganistana i Demokratske Republike Kongo.

Oko 4,3 miliona Ukrajinaca koji beže od ruske invazije takođe imaju koristi od privremene zaštite u EU. To je status koji se razlikuje od azila.

(Beta)

