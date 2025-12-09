Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji: EU nastavlja podršku borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva izjavila je đda EU nastavlja da u Srbiji podržava borbu za poštovanje ljudskih prava i protiv nasilja nad ženama, kako u društvu tako i u digitalnoj sferi.

Ona je u uvodnoj reči na panelu „Dansko-srpski dijalog: Borba protiv dezinformacija i govora mržnje“ rekla da se onlajn nasilje ne odvija u izolaciji, već da ga često prate i dezinformacije.

Halačeva je rekla da nasilje nad ženama nije samo kršenje ljudskih prava, već da ono ima realnu cenu, i dodala da zbog nasilja nad ženama EU gubi 366 milijardi evra godišnje.

Ambasadorka Danske Pernile Deler Kardel navela je da je još uvek šokirana saznanjem da tokom života jedna od tri žene doživi neki oblik nasilja.

Dodala je da konsenzus, da je nasilje nad ženama nedopustivo, ne zahteva nikakav poseban trud.

Ambasadorka Deler Kardel je dodala da digitalni prostor dodatno komplikuje problem, posebno montirani sadržaj na društvenim mrežama.

Rekla je da izazove u vezi sa digitalnim nasiljem otežava upotreba veštačke inteligencije.

Panel „Dansko-srpski dijalog: Borba protiv dezinformacija i govora mržnje“ održava se u organizaciji Evropske kuće i ambasade Danske, u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Kampanja je počela 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, a završava se 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

