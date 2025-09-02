Zapadne agencije o sinoćnim protestima u Srbiji: Desetine hiljada traže pravdu i vanredne izbore

Vodeće zapadne novinske agencije izvestile su o sinoćnim masovnim protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije, navodeći da su desetine hiljada izašle na ulice zahtevajući vanredne izbore, slobodne medije i procesuiranje odgovornih za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

Agencija Asošiejted pres je javila da su desetine hiljada antivladinih demonstranata ponovo izašle na ulice srpskih gradova, a da su policajci u opremi za razbijanje demonstracija čuvali sedište predsednika Aleksandra Vučića, „koji preti velikim obračunom onima koji demonstriraju protiv njegove populističke vladavine“.

U Novom Sadu su policajci sa palicama jurišali na mirne demonstrante i lakše povredili neke od njih, prenosi AP navode lokalnih portala.

Agencija navodi da demonstranti zahtevaju vanredne izbore, transparentne istrage i krivično gonjenje odgovornih za pad nadstrešnice, kao i slobodne medije „koje Vučić pokušava da uguši“.

Otkaz je dobilo više od 100 univerzitetskih i srednjoškolskih profesora, sa kojima se vlast obračunava zbog podrške studentima, a zamenili su ih „Vučićevi lojalisti“, dodaje AP.

Sinoćni veliki protest, navodi AP, održan je u trenutku kada je Vučić, koji tvrdi da želi da uvede Srbiju u Evropsku uniju, otputovao u Kinu, na skup na kojem učestvuju i ruski predsednik Vladimir Putin i lideri Kine, Severne Koreje, Belorusije i Irana.

Agencija Rojters je javila da su desetine hiljada demonstranata tiho šetale Beogradom u znak sećanja na 16 poginulih u padu nadstrešnice na renoviranoj železničkoj stanici, zahtevajući vanredne izbore „za koje se nadaju da će oboriti sa vlasti predsednika Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku“.

Studenti, opozicione grupe i antikorupcijske organizacije optužuju Vučića i njegove saveznike za veze sa organizovanim kriminalom, upotrebu nasilja nad političkim rivalima i gušenje medijskih sloboda, što oni poriču, navodi Rojters.

Agencija Frans pres je javila da su hiljade Srba sinoć tiho šetale ulicama Beograda kako bi obeležile 10 meseci od fatalne nesreće u Novom Sadu i zahtevale izbore.

To je bio prvi veliki skup u Beogradu posle nasilja koje je obeležilo nekoliko protesta u avgustu, ukazuje Frans pres.

Agencija dodaje da je, prema podacima srpske policije, za 10 meseci organizogvano više od 23.000 skupova ili blokada – od malih demonstracija do masovnih protesta u Beogradu koji su okupili stotine hiljada ljudi.

Mond: Srbija uzdrmana najvećim u istoriji protestom osporavanja vlasti

Više od 23.000 okupljanja i blokada je posle tragedije u Novom Sadu organizovano u Srbiji koja je uzdrmana talasom najvećeg osporavanja vlasti u svojoj istoriji, piše danas francuski list Mond (Le Monde).

Hiljade Srba su juče, javlja pariski dnevnik, ćutke šetali u Beogradu u pomen tragediji u Novom Sadu u kojoj je pre deset meseci, u rušenju nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 16 ljudi.

Oni zahtevaju nove izbore.

Sazivanje vanrednih izbora odbija srpski predsednik Aleksandar Vučich, koji, objašnjava Mond, „stalno tvrdi da je reč o stranoj zaveri s ciljem da bude srušen s vlasti“.

Francuski list navodi da je policija utvrdila da je za proteklih deset meseci održano 23 hiljade okupljanja, „na kojima je kao u Beogradu bilo i na stotine hiljada demonstranata“.

„Demonstranti, predvođeni studentima, traže pravdu i javni uvid u istragu o rušenju dela stanice, koju je upravo bio obnovio konzorcijum kineskih, mađarskih i francuskih firmi“, piše u izveštaju francuskog lista.

U tekstu se ističe da su povodom rušenja nadstrešnice na stanici u Novom Sadu „otvorene dva istrage, i to jedna o uzrocima pada i druga o obimu korupcije u tome“.

„Tužilaštvo za organizovani kriminal je u drugoj istrazi“, dodaje pariski dnevnik, „naredilo hapšenje više lica, medju kojima i ministre, pod sumnjom da su omoguchili ‘nezakonitu zaradu’ od preko 18 miliona evra, dvema kineskim firmama koje su obnavljale stanicu“.

Mond zaključuje da su „demonstracije u velikoj većini bile miroljbive, ali su obeležene i nasiljem u avgustu kad su mahom maskirane pristalice vlasti napale demonstrante, mada obe strane optužuju jedna drugu da su odgovorne za incidenta“.

(Beta)

