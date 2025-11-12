Zapadni Balkan 2030: Digitalizacija u regionu ključ saradnje i održivosti

Učesnici panela „Digitalizacija i modernizacija – pametne ekonomije, snažniji region“, održanog u okviru godišnje konferencije „Zapadni Balkan 2030“, ocenili su danas da je digitalizacija ključ za saradnju u regionu i njegovu održivost.

Zamenik predsednika Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković izjavio je danas da nije dovoljno samo govoriti o digitalizaciji kao nekoj dobroj vesti, već da je za njenu kvalitetnu upotrebu potrebno ulaganje u obrazovanje.

Stoilković je ocenio da digitalizacija jeste „na neki način osvajanje nove slobode“, ali da je bazični problem obrazovanje, dok je širenje digitalizacije drugi problem.

Prema Stoilkoviću, ako zemlje regiona ne mogu da rašire digitalizaciju u sopstvenom širem stanovništvu, teško mogu da ostvare međusobnu saradnju na širem planu u digitalnoj sferi.

Ambasador Finske u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji Niklas Lindkvist je rekao da se digitalna strategija njegove zemlje zasniva na pomoći korisnicima i snažnoj zaštiti informacionih sistema, i da je veštačka inteligencija u prvom planu.

On je naveo da ipak nije dovoljno da samo vlada neke zemlje hoće da bude digitalna, već da to moraju da žele i građani.

(Beta)

