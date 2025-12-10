Zapaljeno vozilo subotičke tužiteljke, policija traga za počiniocima

Na lice mesta odmah su izašli vatrogasci, a uviđaj je, kako je potvrdjeno za Magločistač obavio dežurni tužilac OJT u Subotici sa policijskim službenicima lokalne Policijske uprave.
Kako se navodi u saopštenju, radi se na utvrđivanju identiteta jedne ili više osoba koje su zapalile putničko vozilo i time izvršile krivično delo izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika.
Policijska uprava u Subotici, kako je navedeno, svim raspoloživim kapacitetima učestvuje u rasvetljavanju izvršenja ovog krivičnog dela.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com