Zaporožje: Vraća se struja u nuklearnu elektranu, stanje bezbedno

U ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje počeo je da se sprovodi plan za obnavljanje struje nakon prekida od skoro četiri nedelje, koji je omogućen lokalnim prekidom vatre, objavila je danas agencija Ujedinjenih nacija (UN) za etomsku energiju (IAEA).

„Počeli su radovi na popravci dalekovoda oko lokacije“, napisao je na Iksu generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Zaporoška nuklearna elektrana je najveća u Evropi, a ruska vojska ju je zauzela početkom rata u Ukrajini, u martu 2022. godine.

Ona je 23. septembra izgubila vezu sa mrežom napajanja, što je najduži prekid od početka rata.

IAEA je saopštila da je elektrana bezbedna i da je nivo radioaktivnosti normalan.

Zaporoška elektrana se nalazi blizu grada Energodara, duž reke Dnjepar, blizu linije fronta, a ona je do početka rata proizvodila oko petine električne energije u Ukrajini.

Elektrani je potrebna struja kako bi održavala sisteme za hlađenje koji sprečavaju nuklearnu nesreću.

Moskva je početkom oktobra tvrdila da je situacija u Zaporožju pod kontrolom, a Rusija i Ukrajina su se više puta međusobno optuživale da rizikuju nuklearnu katastrofu napadima na elektranu.

(Beta)

