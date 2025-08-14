Zaposleni Apoteke Beograd: Zahtevamo inspekcijski nadzor, 4 meseca nismo primili platu

Zaposleni u ustanovi „Apoteke Beograd“ saopštili su danas da četiri meseca nisu primili platu i pozvali nadležne da izvrše inspekcijski nadzor nad poslovanjem te ustanove.

Zatražili su i da se utvrde razlozi neisplaćivanja zarada i neuplaćivanja doprinosa, i budu preduzete odgovarajuće mere u skladu sa zakonom, kako bi se zaštitila prava zaposlenih i sprečilo dalje urušavanje te ustanove.

„Snabdevamo građane lekovima, pružamo zdravstvenu podršku i radimo u otežanim uslovima, često bez osnovnih sredstava za rad. Poslodavac ne uplaćuje zakonom propisane doprinose za socijalno, penzijsko i zdravstveno osiguranje, čime se dodatno ugrožava naša egzistencija, pravo na zdravstvenu zaštitu i buduću penziju“, naveli su zaposleni.

Kazali su u pisanoj izjavi da se ustanova duži period suočava sa finansijskim problemima, bez podrške lokalnih vlasti i bez redovnog finansiranja, što utiče na funkcionisanje zdravstvenog sistema i dovodi zaposlene u stanje finansijske i profesionalne neizvesnosti.

„Na stotine porodica ostalo je bez osnovnih primanja, a zaposleni su dovedeni u situaciju da ne mogu ostvariti ni osnovna prava iz radnog odnosa“, piše u saopštenju.

(Beta)

