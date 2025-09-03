Zaposleni Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 12. septembra stupaju u štrajk, traže veće zarade

Zaposleni u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu stupiće u petak, 12. septembra u štrajk, saopštila je danas sindikalna organizacija te institucije.

Štrajk će početi u 7.00 i odvijaće se na radnim mestima, u okviru Instituta.

Zaposleni traže, kako je navedeno, povratak na raniji raspon koeficijenata i povećanje cene rada tako da osnovna zarada za najniži koeficijent iznosi najmanje 120 odsto minimalne zarade koja stupa na snagu u oktobru 2025. godine, uz predviđeno novo usaglašavanje od januara 2026. godine.

„Istovremeno zahtevamo očuvanje postojećeg nivoa naknada po osnovu toplog obroka, kao i uvođenje osnovnog paketa privatnog zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene preko kompanije Medi grupa, imajući u vidu rad u uslovima izloženosti hemikalijama i pesticidima, kao i ozbiljne zdravstvene posledice koje su u prošlosti potvrđene sistematskim pregledima“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da zaposleni traže i „sanaciju i očuvanje Instituta“, zahtevom da Upravni odbor hitno podnese Vladi Srbije zahtev za dodelu bespovratne finansijske pomoći i pokretanje programa sanacije.

Istakli su da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo „institucija od nacionalnog značaja, decenijama ključni oslonac razvoja poljoprivrede i domaće proizvodnje semena, a da je danas ozbiljno ugrožena jer je finansijska stabilnost narušena, a redovna isplata zarada zaposlenih dovedena u pitanje“.

„Bez odlučne i sistemske intervencije države, Institut rizikuje da izgubi svoju funkciju i strateški značaj“, ocenili su radnici tog Instituta.

Nije usamljen slučaj, kako su naveli, da su zarade zaposlenih sa višim stepenom stručne spreme svedene na nivo minimalne zarade.

„Kompresija zarada će biti naročito izražena od 1. oktobra 2025. godine, kada stupa na snagu povećanje minimalne zarade, a zatim i ponovo od 1. januara 2026. godine. Ako se ovakav trend nastavi, kompresija će pogoditi i radnike sa visokim diplomama, čime će se obesmisliti sistem koeficijenata i ugroziti dostojanstvo rada u nauci“, naveli su zaposleni.

(Beta)

