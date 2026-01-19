Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pretio smrću profesorima koji blokiraju Dekanat

Simić je oko podneva u hodniku ispred Dekanata uputio pretnje prisutnima zbog toga što su ga slikali i snimali, dok je on to takođe radio.
Deo zaposlenih i studenata blokirali su jutros od 10 sati Dekanat Filozofskog fakulteta.
Zaposleni su se na blokadu Dekanata odlučili nakon odluke proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne izabere Jelenu Kleut za redovnog profesora Filozofskog fakulteta.
Oni su na vrata Dekanata zalepili poruke „Ko je sledeći?“, „Kako ste glasali“ i „Izdali ste decu“ sa motivima krvave šake.
Prethodno su članovi kolektiva novosadskog Filozofskog fakulteta uputili zahtev poslovodstvu da zaštiti zaposlene i tu instituciju i da uzme u obzir ozbiljnost situacije i posledica po ceo univerzitet.
(Beta)
