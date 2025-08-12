Zaposleni optužuju institucije EU da guše neslaganje oko Gaze

Neki službenici optužuju institucije EU u kojima rade za „zastrašivanje“ zvaničnika koji protestuju zbog politike Evropske komisije prema Gazi.

Ponašanje institucija EU oni opisuju kao institucionalno suzbijanje slobode govora.

Iz perspektive nekih službenika koji se protive izraelskim akcijama u Gazi, neuspeh EU da izvrši pritisak na Izrael i da čuje rastući talas unutrašnjeg neslaganja, uključujući među visokim zvaničnicima koledža komesara, njih onemogućava u obavljanju dužnosti bez kršenja međunarodnog prava.

Nestrpljivi da postignu napredak, neki razmatraju mogućnost akcija sindikata kako bi izvršili pritisak na institucije EU da zauzmu smeliji stav, piše briselski portal Politiko.

Međutim, sindikati ostaju podeljeni po pitanju Izraela oklevajući da podrže akciju službenika.

Prema rečima upoznatih sa slučajem, demonstranti nisu sigurni u moguće pravne i profesionalne posledice takvog poteza.

Demonstranti kažu i da su institucije aktivno suzbijale napore da se ospori stav EU prema Izraelu neutralisanjem protesta u kantini za zaposlene Evropskog saveta.

Istovremeno su ih primoravali da podnesu ostavke i obustavili bez objašnjenja internu prepisku, preneo je Politiko.

Evropska komisija je negirala da je došlo do zastrašivanja.

Komisija tvrdi da je spoljna politika EU stvar nacionalnih vlada i upozorava svoje zaposlene da se drže podalje od politike.

Portparolka Komisije Ariana Podesta opisala je unutrašnje negodovanje zbog neuspeha EU da prekine veze sa Izraelom kao suštinski političko i rekla da zaposleni moraju da „ispunjavaju svoje dužnosti i obaveze… na nepristrasan, lojalan i neutralan način“.

Portparol Saveta potvrdio je uklanjanje zaposlenih koji su protestovali u kantini Saveta i ponovio stav Komisije da je protest politički.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com