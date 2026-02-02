Zaposleni u Apoteci Beograd predali zahtev za prijem kod ministra Malog zbog neisplaćenih plata

Zaposleni u ustanovi „Apoteka Beograd“ okupili su se oko 13 časova kod zgrade Vlade Srbije, gde su predali zahtev ministru finansija Siniši Malom da ih primi na sastanak jer, kako su naveli, već više od devet meseci ne dobijaju plate.

„Ako se taj problem ne reši, nastavićemo sa protestima“, rekla je jedna od zaposlenih Jelena Šikuljak, navodeći da su obilazili brojne institucije, ali su ih one „ignorisale“.

Istakla je da uprkos tome što ne primaju plate, zaposleni redovno dolaze na posao, što će činiti i dalje.

Prvobitno je bilo planirano da zastev za sastanak predaju premijeru Đuru Macutu, ali su obavešteni on da nije u Vladi.

Skup je nazvan „Halo tata, gde je naših devet plata“, zato što je to vreme za koje bi se, kako su naveli, i dete rodilo.

Na skupu prisustvuju skoro isključivo zaposlene u apoteci, jer kako su navele, u apotekama ionako radi mali broj muškaraca.

One u rukama drže kutije sa natpisima meseci u kojima nisu dobile plate.

U razgovoru sa novinarom agencije Beta, upozorile su da apoteke rade na ranijim rezervama, tako da se mora obezbediti njihovo snabdevanje lekovima i sirovinama za njihovu izradu.

Takođe su upozorile da, ukoliko nestanu državne apoteke, a sa njima i njihova mreža po gradu, pitanje je da li će privatne apoteke snabdevati građane i na periferiji grada.

Istakle su i da neke lekove prave samo državne apoteke i upozorile šta će biti sa građanima kojima su takvi lekovi neophodni.

Trenutno ih je prisutno više desetina i redom se obraćaju i iznose probleme sa kojima se suočava „Apoteka Beograd“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com