Zaposleni u PU Dečja radost ostali bez ugovora zbog podrške studentima

Grupa zaposlenih Predškolske ustanove “Dečja radost“ iz Pančeva ostala je bez posla zbog, kako sumnjaju, podrške studentima.

Dva sindikata te ustanove potpisala su u četvrtak kolektivni ugovor sa Gradom kao osnivačem, što je bio je jedan od zahteva sa protesta vaspitača krajem februara.

U tadašnjem saopštenju štrajkačkog odbora je pisalo da zaposleni stupaju u jednodnevnu obustavu rada kao „vid bezuslovne podrške studentima u ispunjenju njihovih zahteva“ i radi poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u predškolskim ustanovama i potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora u PU „Dečja radost“.

Nekoliko donedavno zaposlenih u toj predškolskoj ustanovi je prethodnih dana objavilo da im zbog podrške studentima i učešća na februarskom protestu nisu produženi ugovori o radu.

Jedna od otpuštenih je kazala za TV N1 da nisu produženi ugovori o radu za još najmanje 15 zaposlenih koji su bili na protestu.

(Beta)

