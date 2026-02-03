Zaposleni u TOK izašli ispred zgrade tužilaštva u Beogradu protestujući zbog pravosudnih zakona

Kako je preneo portal televizije Nova, zaposleni u TOK će svakoga dana izlaziti pre suđenja, oko devet časova, u znak protesta zbog „Mrdićevih zakona“.
Juče su se novosadski tužioci, sudije i advokati okupili u 11 časova ispred zgrade suda u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici zbog usvajanja seta pravosudnih zakona, a na obustavu rada su pozvale i neke beogradske sudije, kao i advokati.
Set zakona je u petak, 30. januara potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tome su prethodila kritike zvaničnika Evropske unije.
(Beta)
