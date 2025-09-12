Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji dobili dokumenta o otuđivanju imovine škole

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu su dobili zvaničnu dokumentaciju u kojoj je potvrđeno da se Vazduhoplovnoj akademiji, pored imovine i opreme u Vršcu, protivpravno oduzima i imovina u Beogradu – zgrade, oprema, kao i novi simulator letenja za avion „Airbus A320“, nabavljen sredstvima Evropske unije.

„Na osnovu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, zaposleni u školi danas su dobili zvaničnu dokumentaciju kojom se potvrđuju osnovane sumnje koje smo u više navrata iznosili putem prethodnih saopštenja“, naveli su zaposleni.

Ocenili su da će oduzimanje imovine i opreme u Vršcu dovesti do gubitka ovlašćenja za obuku pilota i nemogućnosti sprovođenja praktične obuke za aviomehaničare.

„Nakon toga, Republička direkcija za imovinu Srbije, postupajući na zahtev, direktorke Visoke strukovne škole Danijele Manić, pokreće drugu fazu oduzimanja imovine koja podrazumeva preuzimanje imovine u Beogradu od srednje škole Vazduhoplovna akademija“, kazali su zaposleni te škole.

Naveli su da škola ima pravo da namenski koristi imovinu dodeljenu ugovorom grada Beograda do 2037. godine, a ukoliko bi došlo do oduzimanja imovine Vazduhoplovna akademija bi izgubila kriterijum na osnovu kojeg je dobila ovlašćenja za školovanje vazduhoplovnih kadrova od European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Roditelji učenika Vazduhoplovne akademije kazali su da će o svemu obavestiti nadležne organe Evropske unije i Srbije, uključujući OLAF (European Anti-Fraud Office), Kancelariju evropske javne tužiteljke Laure Koveši, kao i Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije.

„Dokumenti do kojih se došlo, a koji su mesecima bili skriveni od javnosti, jasno potvrđuju nameru ne samo da se ugasi Vazduhoplovna akademija u njenom sadašnjem obliku, već i da se, s predumišljajem, zloupotrebe desetine miliona evra sredstava Banke za razvoj Saveta Evrope, koristeći upravo Vazduhoplovnu akademiju kao paravan za takve aktivnosti“, piše u saopštenju.

(Beta)

