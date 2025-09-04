Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu od sutra obustavljaju rad

Zaposleni u Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu najavili su da će od sutra obustaviti rad zbog „nezakonitih odluka“ Ministarstva prosvete.

U saopštenju su zatražili od ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića da imenuje direktora te obrazovne ustanove „u skladu sa zakonom, mišljenjem Nastavničkog veća i odlukom Školskog odbora Vazduhoplovne akademije“.

Pozvali su Vladu Srbije da stavi van snage zaključak od 3. aprila koji se odnosi na pravo korišćenja pokretne i nepokretne imovine koju koristi ta srednja škola.

(Beta)

