Zaposleni u zavodima za zaštitu spomenika kulture apelovali da se ne glasa za zakon o Generalštabu

Zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, njih 75, uputili su danas javni apel narodnim poslanicima da u skupštini Srbije ne glasaju za „leks specijalis“ o zgradi Generalštaba, o kom bi sutra trebalo da počne rasprava u parlamentu.

Oni su u zajedničkom saopštenju naveli da su se u više navrata obraćali javnosti i nadležnim državnim organima – vladi Srbije i ministarstvu kulture, ukazujući prvo na nezakonitost namere, a onda i na nezakonitost odluke da se kompleksu Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore oduzme status kulturnog dobra.

„Ti apeli su upućivani u više navrata tokom 2024. i 2025. godine. U tom smislu nećemo ponavljati argumente koje smo u njima iznosili, jer su oni dobro poznati i utemeljeni su u Ustavu republike Srbije i njenim zakonima, pre svega u Zakonu o kulturnom nasleđu i Zakonu o kulturnim dobrima, kao i međunarodnim konvencijama koje je Narodna skupština republike Srbije ratifikovala“, navodi se u njihovom apelu.

Ukratko govoreći o argumentima koje su do sada izneli, ukazali su da se u pravnoj i demokratskoj državi, „a naročito u društvu koje drži do sebe, kulturno nasleđe ne prodaje privatnom investitoru ako je jasno da on ima nameru da ga uništi i na njegovom mestu izgradi komercijalni sadržaj“.

„Ako ta baština još ima i memorijalni karakter, a kompleks Generalštaba ima i tu komponentu, jer je u NATO bombardovanju tog objekta u noći između 29. i 30. aprila 1999. godine stradalo troje nevinih civila, onda je takva transakcija nezamisliva“, naveli su zaposleni u ta dva zavoda.

Svoditi vrednost kulturnog nasleđa samo na materijalnu vrednost zemljišta na kome je izgrađeno, prema njihovoj oceni, u civilizovanom društvu je nedopustivo.

„To je jasan pokazatelj nedostatka samopoštovanja, to je zločin prema prethodnim generacijama koje su to nasleđe stvarale, jednako kao što je to greh prema budućim generacijama koje će za to nasleđe biti uskraćene. To vam govorimo kao ljudi koji su svoj životni poziv posvetili upravo ideji da kulturno nasleđe ne pripada samo nama, već i budućim generacijama za koje smo dužni da to nasleđe sačuvamo“, dodali su oni.

Zbog toga su apelovali na narodne poslanike da ne glasaju za usvajanje predloga Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, „jer on sigurno vodi ka uništavanju značajnog kulturnog nasleđa u centru naše prestonice, u kvartu gde se u poslednja dva veka nalaze zgrade državne administracije“.

„Takođe vas podsećamo da se kompleks Generalštaba nalazi na raskrsnici ulica koje nose imena po velikom županu Stefanu Nemanji, potonjem monahu i svetom Simeonu Mirotočivom, i velikom knezu Milošu, čija se konjička kasarna, izgrađena u prvoj polovini 19. veka, nalazi u dvorištu krila A Generalštaba i koja je predviđena za rušenje zajedno sa drugim objektima ovog kompleksa“, dodaje se u apelu.

Naveli su da podrška poslanika tom predlogu zakona, kojim se „nacionalni interes podređuje ličnom interesu stranog investitora, predstavlja izdaju u pravom smislu te reči i da će vas istorija baš tako i zapamtiti“.

„Time ćete naneti nepopravljivu štetu državi Srbiji i njenom kulturnom nasleđu, a sebi ćete naneti neizbrisivu ličnu sramotu koju ćete nositi do kraja života. Stoga pozivamo sve zaposlene u institucijama zaštite kulturnih dobara i svim drugim ustanovama kulture i javnim ustanovama, kao i sve savesne ljude dobre volje da podrže naš apel“, dodaje se u zajedničkom saopštenju 75 zaposlenih u republičkom i beogradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com