Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju, koji neće biti samo savetodavac

Ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić Kovačević najavila je danas formiranje saveta za porodicu i demografiju, koje će predstavljati institucionalno rešenje za popravljanje demografske slike Srbije i koje neće imati samo savetodavnu ulogu.

Ona je gostujući na RTS-u navela da će taj savet imati 23 člana, među kojima su resorni ministri, predstavnici akademske zajednice i udruženja građana.

„Preuzeli smo na sebe obavezu da na jedan ozbiljniji način, kroz institucionalne korake, popravimo demografsku sliku Srbije. Da radimo na tome da nas bude više, više rođenih beba i da radimo na razvoju populacionih mera“, rekla je Žarić Kovačević.

Kao jednu od mera koje bi trebalo da pomognu demografskom oporavku Srbije, ministarka je navela i rad nedavno uspostavljenog Alimentacionog fonda.

„Mi smo već krajem avgusta isplatili prvu alimentaciju. Do sada imamo više od 280 zahteva, odnosno predmeta, koji su isplaćeni i imamo negde više od 500 predmeta koji se nalaze u Ministarstvu u ovom trenutku koje isplaćujemo onako kako dolaze na red. Nama Zakon o alimentacionom fondu ostavlja rok od 15 dana da isplatimo rešenje kada predmet stigne kod nas, ali mi taj rok nikada nismo ni probili. Država želeli da stane iza svakog deteta“, kazala je mininstarka za RTS.

Rezultati poslednja dva popisa građana pokazuju da je Srbija u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com