Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Noćas je zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu gde policajci s opremom za razbijanje demonstracija od nedelje popodne razdvajaju mase protivnika i pristalica vlasti, a saobraćaj vozila je i dalje onemogućen na tom mestu i u okolnim ulicama.

Dok je masa građana uglavnom na raskrsnici Takovske ulice, Ulice Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra, vidi se znatno manje pristalica vlasti u zaštićenom ograđenom šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, odakle s razglasa odjekuju patriotske pesme i narodna muzika.

Tokom večeri je bilo razmene uvreda dve grupe i bacanja pirotehničkih sredstava, flaša i baklji, po izveštajima iz redova pristalica vlasti, čime je povređen jedan policajac.

Građani su se okupili da pruže podršku i zaštitu Dijani Hrki, majci jednog od 16 poginulih pre godinu dana od pada betonske nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu, koja je u nedelju u podne počela štrajk glađu kod Doma Narodne skupštine.

Njeni zahtevi su da se osude odgovorni za tu pogibiju, da se oslobode uhapšeni studenti koji su protestovali povodom te pogibije i da se raspišu izbori u Srbiji.

Muziku iz šatorskog naselja pristalica vlasti građani koji podržavaju Hrku smatraju provokacijom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) su u zajedničkom saopštenju u nedelju uveče najavili „procesuiranje lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja“ – u Pionirskom parku i ispred Doma Narodne Skupštine gde su mesecima pristalice vlasti.

Napisali su da je „organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa“ – građana koji podržavaju Hrku, „napala građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih“.

Skupova u znak podrške Dijani Hrki je u nedelju bilo i u Novom Sadu, Subotici, Bačkoj Topoli, Leskovcu, Nišu, Čačku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com