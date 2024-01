Zastupnik studenta iz Kragujevca koji je u kućnom pritvoru uložio žalbu, odluka naredne nedelje

Zastupnik Kragujevčanina Dimitrija Radovanovića, studenta Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je u kućnom pritvoru, advokat Zoran Rajić izjavio je da početkom sledeće nedelje očekuje odluku Krivičnog veća na žalbu koja je uložena.

Student Dimitrije Radovanović uhapšen je posle protesta 24. decembra u Beogradu.

Rajić smatra da za ukidanje mere postoji dovoljno argumenata.

„Zakon je vrlo jasan i on predviđa izricanje blaže mere u svakoj onoj situaciji kada se takvom merom može postići ista svrha zbog koje je izrečena postojeća mera“, rekao je Rajić za portal Glas Šumadije.

On je objasnio da je Dimitriju mera zabrane napuštanja boravišta određena jer, prema mišljenju suda, postoji opasnost da ponovi delo koje mu se stavlja na teret.

„U konkretnom slučaju, ista svrha mogla se postići i blažom merom – zabranom posećivanja određenih mesta (u ovom slučaju protesta). Drugi, možda još važniji argument, jeste da su protesti u toj formi i obliku završeni, tako da Dimitirje sada ni nema gde da ‘ponovi’ navodno delo koje mu se stavlja na teret“, rekao je Rajić.

Rajić smatra da je „stvar prilično čista i jasna“ sa pravne strane, ali i da ovde nažalost, od samog početka, pravo nije u prvom planu.

On je podsetio da ga je u noći protesta profesorka Biljana Stojković zamolila da se čuje sa Dimitrijevom majkom, jer ne zna gde joj se dete nalazi, pa je on to učinio i ubrzo došao do informacije da se nalazi u Policijskoj stanici Novi Beograd.

„Što se njega tiče, policija je bila korektna tokom celokupnog njegovog zadržavanja. Međutim, imam informacije da neka od privedenih lica nisu bila te sreće i da su sa sobom imala i izveštaje od lekara usled zadobijenih povreda. To svakako treba dodatno ispitati i procesuirati odgovorne, ukoliko se sumnje pokažu kao istinite“, smatra Rajić.

Rajić nema saznanja koliko je još onih, koji su privedeni posle protesta ispred Skupštine Beograda, u pritvoru.

„Ono što znamo iz saopštenja VJT jeste da je inicijalno sedmoro okrivljenih sklopilo sporazum o priznanju krivice, a da je prema njih četvoro određena mera pritvora. Ne znam da li je neko od pritvorenih u međuvremenu pušten po žalbi njihovih advokata na rešenje o određivanju pritvora. U svakom slučaju, strašno je da ovi ljudi, uglavnom studenti, zbog nečega što se objektivno može kvalifikovati kao prekršaj, a ne krivično delo, Novu godinu i Božić provode u hladnim ćelijama i neizvesnosti, umesto sa svojim porodicama“ rekao je Rajić.

(Beta)

