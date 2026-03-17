Zavišić (SNS): Stojim iza stava da su svi Hrvati ustaše, sud će odlučiti da li sam prekršio zakon

Potpredsednik Skupštine Vojvodine i član Predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Nemanja Zavišić izjavio je danas da se "apsolutno nije pokajao" zbog svoje ranije izjave da "možda nisu sve ustaše Hrvati, ali da su svi Hrvati ustaše", navodeći da i dalje stoji iza svog javno iznetog stava.

Komentarišući to što je Stranka slobode i pravde podnela krivičnu prijavu protiv njega zbog sumnje na izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivost tom izjavom, Zavišić je za Radio-televiziju Vojvodine rekao da mu je drago što je prijavu podneli ta stranka, a podržala i Liga socijaldemokrata Vojvodine, navodeći da mu je to „potvrda i satisfakcija da je na pravoj političkoj strani“.

„Da li je zakon prekršen, da li sam time učinio neko krivično delo, o tome će odličiti sud. Ja verujem institucijama ove države i prihvatiću svaku odluku suda koju donese“, kazao je Zavišić u emisiji „Pravi ugao“.

Odbacio je navode da je ta izjava imala za cilj da pozove nad bilo kakvo nasilje, navodeći da ne podržava bilo kakav vid nasilja, „pa i prema Hrvatima“.

„Javno se ograđujem od bilo kakvog nasilja do kojeg eventualno dođe, ali sam siguran da neće doći zato što Srbi nikada nisu bili zločinački narod. Srbi nikada nisu činili zločine. Mi smo uvek vodili odbrambene ratove, oslobodilačke bitke. Mi smo iste te Hrvate oslobađali i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, pravili zajedničke države. Mi nikada nikoga nismo proganjali, proterivali, ubijali i genocidirali, nama je to uvek rađeno“, ocenio je Zavišić.

Njegov status na Fejsbuku o Hrvatima, kako je rekao, napisan je kao reakcija na to što je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu, braneći tu svoju odluku time da je SPENS 90-ih godina bio logor za Hrvate.

„To je apsolutna neistina (…) Taj SPENS je upravo bio suprotno od onoga što je tvrdio Cetinski, bio je prihvatni centar za srpske izbeglice koje su pobegle od ustaškog noža i ustaške puške 1995. godine“, rekao je Zavišić.

Prema njegovim rečima, izjava Cetinskog je „potpuna zamena teza i potpuno vređanje emocija srpskog naroda“.

„Ta izjava Tonija Cetinskog je samo kontinuitet poruka koje nam dolaze iz Hrvatske. To nije jedan izolovani incident gde je jedan pevač izneo neku neistinu na koju sam ja osećao potrebu da odreagujem, na način na koji sam odreagovao. To je samo jedan u nizu događaja koji potvrđuju da je u hrvatskom društvu zaista dominantna ustaška ideologija“, naveo je Zavišić.

Zbog svega što se od Drugog svetskog rata, preko rata 90-ih u Jugoslaviji i svega što se danas dešava u Hrvatskoj, kako je naveo, „stoji iza svojih reči da je ustaška ideologija dominantna ideologija u hrvatskoj političkoj eliti, hrvatskoj intelektualnoj eliti i generalno u hrvatskom društvu“, dodajući da smatra da postoje i pojedinci koji nisu zastupnici te ideologije“.

„Ja se nadam da doprinosim podizanju svesti, zato što ta izjava (da su svi Hrvati ustaše) doprinosi da se bolje sagleda kakav je položaj Srba u Hrvatskoj, koji ne mogu da pišu svojim pismom, koji ne mogu da govore svojim jezikom, koji nemaju jednak tretman ni u zdravstvenoj zaštiti, ni pri zapošljavanju i koji su, pored Srba na Kosovu i Metohiji, najugroženija etnička zajednica u čitavoj Evropi, o čemu se ćuti“, naveo je Zavišić.

(Beta)

