Zavod: Nastavio se rast tržišta nepokretnosti, najskuplje prodati stan u Beogradu 1,4 miliona evra

Republički geodetski zavod saopštio je danas da se rast tržišta nepokretnosti u Srbiji nastavio i krajem 2025, pa je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u četvrtom kvartalu prošle godine iznosila 2,4 milijarde evra.

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,4 milijarde evra, sa učešćem od 61 odsto od ukupno prometovane vrednosti.

Za stanove je u Beogradu izdvojeno ukupno 768,5 miliona evra.

Najveći iznos novčanih sredstava izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac, ukupne površine 90 metra kvadratna iznosi 1,4 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat prodat po ceni od 15.298 evra, takođe na teritoriji te gradske opštine.

Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac za milion evra. Najskuplje garažno mesto u četvrtom kvartalu plaćeno je 60.000 evra.

Za kuće je izdvojeno 189 miliona evra (osam odsto od ukupne vrednosti), za građevinsko zemljište 176 miliona evra (sedam odsto od ukupne vrednosti), za poslovne prostore 109 miliona evra (pet odsto od ukupne vrednosti), za poljoprivredno zemljište 73 miliona evra (tri odsto od ukupne vrednosti).

Kada je reč o načinu plaćanja, 14 odsto svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od tri procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 31,8 odsto ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što je primetan rast u odnosu na 24,4 odsto iz istog perioda prethodne godine.

(Beta)

