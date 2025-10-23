Završen četvorodnevni plenum CK KP Kine, usvojene preporuke za 15. petogodišnji plan

Dvadesti Centralni komitet Komunističke partije Kine (KP Kine) uvojio je na plenarnom zasedanju u Pekingu preporuke za izradu 15. petogodišnjeg plana ekonomskog i društvenog razvoja, navodi se u saopštenju objavljenom danas.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG) preporuke su usvojene na četvrtom plenarnom zasedanju koje je trajalo od 20. do 23. oktobra.

Sednicom je predsedavao Politički biro Centralnog komiteta KP Kine, a generalni sekretar CK KP Kine Si Đinping podneo je izveštaj o radu Politbiroa obrazložio nacrt preporuka.

Na zasedanju je Centralni komitet KP Kine u potpunosti potvrdio rad Politbiroa od trećeg plenuma 20. Centralnog komiteta.

Prema saopštenju, Kina je sada na pragu ostvarivanja glavnih ciljeva i zadataka 14. petogodišnjeg plana.

Učesnici zasedanja dali su veoma pozitivnu ocenu glavnih razvojnih dostignuća Kine tokom perioda 14. petogodišnjeg plana (2021–2025), koji je predstavljao značajno i izuzetno razdoblje u razvoju zemlje.

Period 15. petogodišnjeg plana (2026–2030) biće od ključnog značaja, jer će zemlja raditi na jačanju temelja i napretku u svim oblastima radi osnovnog postizanja socijalističke modernizacije do 2035. godine, i predstavljaće važnu sponu između prošlosti i budućnosti, navodi se u saopštenju.

Trenutno, Kina se nalazi u fazi razvoja u kojoj strateške prilike postoje uporedo sa rizicima i izazovima, dok rastu neizvesnosti i nepredviđeni faktori.

„Svi mi u Partiji moramo duboko razumeti presudan značaj utvrđivanja druga Si Đinpinga kao jezgra Centralnog komiteta i čitave Partije, kao i utvrđivanja vodeće uloge Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru“, navodi se u saopštenju.

Na zasedanju je Centralni komitet KP Kine utvrdio sledeće osnovne smernice za ekonomski i društveni razvoj tokom perioda 15. petogodišnjeg plana: očuvanje sveukupnog vođstva Partije; stavljanje naroda na prvo mesto; težnja ka razvoju visokog kvaliteta; sveobuhvatno produbljivanje reformi; unapređenje odnosa između efikasnog tržišta i dobro organizovane vlade; kao i osiguranje uravnoteženosti razvoja i bezbednosti.

Takođe su postavljeni glavni ciljevi za period 15. petogodišnjeg plana: značajan napredak u visokokvalitetnom razvoju; suštinsko unapređenje naučne i tehnološke samostalnosti i snage; novi proboji u sveobuhvatnom produbljivanju reformi; vidan kulturni i etički napredak u društvu; dalje poboljšanje kvaliteta života; veliki koraci u sprovođenju inicijative „Lepa Kina“; dodatno jačanje sistema nacionalne bezbednosti.

U saopštenju se ističe da Kina treba da izgradi modernizovan industrijski sistem i ojača temelje realne ekonomije.

Zemlja treba da postigne veću samostalnost i snagu u oblasti nauke i tehnologije i da usmerava razvoj novih proizvodnih snaga visokog kvaliteta.

Neophodno je izgraditi snažno domaće tržište i ubrzati formiranje novog obrasca razvoja, navodi se u saopštenju.

Kina treba da ubrza razvoj socijalističke tržišne ekonomije visokog standarda i podstakne zamah visokokvalitetnog razvoja.

Zemlja će promovisati otvaranje na visokom nivou i stvoriti nove mogućnosti za uzajamno korisnu saradnju.

Takođe, dodaje se, treba ubrzati modernizaciju poljoprivrede i ruralnih područja i čvrsto napredovati u sveobuhvatnom oživljavanju sela.

Prema saopštenju, Kina treba da unapredi regionalni ekonomski raspored i podstakne uravnotežen regionalni razvoj.

Zemlja treba da podstakne kulturnu kreativnost čitavog naroda i razvija procvetalu socijalističku kulturu.

Kina treba da uloži veće napore u obezbeđivanje i poboljšanje javnog blagostanja i da promoviše zajednički prosperitet.

Zemlja treba da ubrza sveobuhvatnu zelenu tranziciju radi izgradnje „Lepe Kine“.

Potrebno je modernizovati nacionalni bezbednosni sistem i kapacitete i podići inicijativu „Mirna Kina“ na viši nivo.

Prema saopštenju, Kina treba da radi na ostvarenju stogodišnjih ciljeva Narodnooslobodilačke armije u skladu sa planom i modernizuje nacionalnu odbranu i oružane snage.

Cela Partija i sav kineski narod treba da budu ujedinjeni u zajedničkom naporu da se ostvari 15. petogodišnji plan., ističe se

Proučavanje i sprovođenje smernica sa ovog plenuma predstavlja važan politički zadatak za celu Partiju i naciju, kako sada tako i u narednom periodu.

„Da bismo uspešno upravljali državom, moramo najpre uspešno upravljati Partijom; samo snažna Partija može učiniti zemlju snažnom“, navedeno je u saopštenju.

Učesnici zasedanja analizirali su aktuelnu situaciju i zadatke koji stoje pred Kinom, ističući da zemlja mora ostati čvrsto usredsređena na postizanje ovogodišnjih ciljeva ekonomskog i društvenog razvoja.

Na sednici je odlučeno da se Džang Šengmin pridoda kao potpredsednik Centralne vojne komisije KP Kine, navodi se u saopštenju.

Na sednici je odlučeno da će, u skladu sa Statutom KP Kine, prazna mesta u Centralnom komitetu upopuniti alternativni članovi: Ju Huejven, Ma Hančeng, Vang Đijen, Vang Si, Vang Junghung, Vang Tingkaj, Vang Sinvej, Vej Tao, Deng Jivu, Deng Sijuming i Lu Hung.

Na sednici je razmatran i usvojen inspekcijski izveštaj Centralne komisije za disciplinsku inspekciju KP Kine o teškim kršenjima partijske discipline i državnih zakona od strane Tang Ženđijena, Đin Sijangđuna, Li Šisunga, Jang Fasena i Džu Džisunga.

Takođe je razmatran i usvojen inspekcijski izveštaj Centralne vojne komisije KP Kine o teškim kršenjima partijske discipline i državnih zakona od strane He Vejdunga, Mijao Hue, He Hungđuna, Vang Sijubina, Lin Sijangjanga, Ćin Šutunga, Juen Huadžija, Vang Čunninga i Džang Fengdžunga.

Na sednici je potvrđena prethodna odluka Politbiroa da isključi iz Partije He Vejdunga, Mijao Hue, He Hungđuna, Vang Sijubina, Lin Sijangjanga, Ćin Šutunga, Juen Huadžija, Vang Čunninga i Džang Fengdžunga.

Na sednici je upućen poziv celoj Partiji, celoj vojsci i pripadnicima svih etničkih grupa da se bliže okupe oko Centralnog komiteta KP Kine sa Sijem u njegovom jezgru, da naporno rade zajedno ka cilju da se u osnovi ostvari socijalistička modernizacija, kao i da nastave da stvaraju nove terene u nastojanju da se izgradi moćna zemlja i unapredi podmlađivanje nacije na svim frontovima, kroz kineski stil modernizacije, navodi CMG.

(Beta)

