Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd

Završen je protest nekoliko desetina zaposlenih u javnoj Apotekarskoj ustanovi „Apoteka Beograd“ koji su danas od 14 časova blokirali dve trake Nemanjine ulice ispred Ministarstva zdravlja Srbije zahtevajući sastanak s ministrom Zlatiborom Lončarom.

Predstavnici sindikata su novinarima prvo rekli da ministar nije tu i da ih zato neće primiti, ali je delegacija sindikalaca ipak primljena na sastanak u Ministarstvu zdravlja.

Oni su tražili i da im se isplate zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom.

Upravnica Apoteke Palilula unutar sistema „Apoteka Beograd“ Milina Marić kazala je u govoru na skupu da država „kažnjava tu ustanovu“, ali da na taj način nanosi štetu i građanima.

„Privatizacija ugrožava javno zdravlje. Država treba građanima da omogući objedinjenu zdravstvenu zaštitu pošto svi plaćamo zdravstveno osiguranje. Nije u redu što se samo od nas očekuje da poslujemo po tržišnim principima, a od drugih zdravstvenih ustava se to ne traži“, kazala je Marić.

Ona je zamolila ministra da ih primi, razmotri njihov problem i „spase ustanovu od gašenja“.

Biljana Lukić Crnogorac iz sindikata „Opstanak“ rekla je u govoru da zaposleni u „Apoteci Beograd“ devet meseci nisu primili platu.

„Naša deca nisu dobila poklone za Božić. Mi više nećemo raditi bez plata. Dosta nam je urušavanja apotekarske struke! Nismo mi uništili ‘Apoteku Beograd’, mi je čuvamo“, kazala je Lukić Crnogorac.

Po njenim rečima, državna apoteka je bila stub distribucije lekova, na prvom mestu joj je bio pacijent, a ne profit.

Ona je dodala da sindikati traže hitno ukidanje akta o davanju koncesije nad Apotekom Beograd i reakciju države koja „ćuti na uništavanje apoteka“.

Na protestu su učesnici držali transparente „Dalje šake od Apoteke Beograd“, „Nema gradonačelnik nimalo savesti“, „Od kolevke pa do groba, sad su najgora doba“ i „Pumpaj“.

