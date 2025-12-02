Završen sastanak Putina s američkim izaslanicima posle gotovo pet sati

Sastanak u Moskvi predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslaika prdsednika SAD Stiva Vitkofa o američkom mirovnom planu za Ukrajinu, završen je posle skoro pet sati, objavila je ruska agencija RIA Novosti.

Sastanka ruskog lidera sa američkom delegacijom u kojoj je bio i zet predsednika SAD i osnivač kompanije Afiniti Parnters Džared Kušner počeo je oko 19.40 u Kremlju, a završen blizu jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu, te bi se moglo zaključiti da je bio podroban.

Rusku stranu su predstavljali i Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), Kiril Dmitrijev.

(Beta)

