Završen sastanak Putina s američkim izaslanicima posle gotovo pet sati

Sastanka ruskog lidera sa američkom delegacijom u kojoj je bio i zet predsednika SAD i osnivač kompanije Afiniti Parnters Džared Kušner počeo je oko 19.40 u Kremlju, a završen blizu jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu, te bi se moglo zaključiti da je bio podroban.
Rusku stranu su predstavljali i Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), Kiril Dmitrijev.
(Beta)
