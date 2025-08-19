Završen štrajk stjuardesa aviokompanije Er Kanada

Štrajk stjuardesa aviokompanije Er Kanade (Air Canada) je završen, saopštio je danas sindikat te kompanije i dodao da je postignut preliminarni sporazum posle cele noći pregovora sa upravom, koja je potvrdila da postepeno obnavlja operacije.

„Štrajk je završen. Imamo preliminarni sporazum“, napisala je na Fejsbuku organizacija, povezana sa Kanadskim sindikatom javnih službenika.

Uprava kompanije Er Kanada je potvrdila da se danas postepeno obnavljaju operacije posle postizanja sporazuma.

Oko 10.000 stjuarda i stjuardesa je bilo u štrajku tokom vikenda zahtevajući povećanje plata i nadoknadu za neplaćeni rad na zemlji, uključujući i tokom ukrcavanja.

Prvi letovi su zakazani za večeras, ali se povratak normalnom poslovanju očekuje u narednih sedam do deset dana, upozorila je kompanija.

„Ponovno pokretanje rada velike aviokompanije poput Er Kanade je složen zadatak“, navela je uprava koja je zamolila svoje putnike za strpljenje i razumevanje u narednim danima.

Prema podacima kanadskog nacionalnog prevoznika, koji direktno opslužuje 180 gradova u Kanadi i inostranstvu, štrajk je rezultirao otkazivanjem letova koje je pogodilo 500.000 ljudi.

(Beta)

