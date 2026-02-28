Završena blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima, premešta se u druga mesta

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, koja je počela 11. februara, završena je jutros u 9.00 časova, a blokada se premešta u druga mesta.

Razlog je nezadovoljstvo privrednika i meštana iz te varošice čija je glavna saobraćajnica bila neprohodna za saobraćaj punih 18 dana.

Poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima saopštili su da će oko 100 traktora premestiti na blokade u kraljevačkim selima Miločaj i Janok i na blokadu u čačanskom selu Bresnica.

Poljoprivrednici ističu da je odluka doneta zbog privrednika iz Mrčajevaca koji su negodovali da im višednevna blokada ometa posao, kao i zbog meštana iz tog mesta koji su takođe otežano funkcionisali zbog blokade.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekao je da se izvinjava meštanima i privrednicima Mrčajevaca zbog dugotrajne blokade njihovog mesta.

On je dodao da se blokade puteva u Srbiji nastavljaju i danas i da još nisu dobili nikakvu reakciju iz Vlade Srbije na zahtev poljoprivrednika za hitan sastanak na kome bi se razgovaralo o problemima u poljoprivredi zbog kojih poljoprivredni proizvođači protestuju.

(Beta)

