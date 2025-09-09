Završena prva faza priprema za Vojnu paradu u Beogradu

Jedinice Vojske Srbije koje će učestvovati na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ završile su prvu fazu zajedničkog uvežbavanja u vojnim kompleksima i započeće razmeštaj na prostoru kod Palate Srbije, gde će 20. septembra biti održana parada, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Tokom završnog dela priprema, samog izvođenja parade i potom dezangažovanja snaga Vojske Srbije biće obustavljen saobraćaj na delu Bulevara Nikole Tesle, kao i u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ovih ulica.

Za to vreme će vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda.

„Posetiocima vojne parade ‘Snaga jedinstva’, građanima Srbije i stranoj javnosti, biće prikazani savremeni borbeni sistemi kojima je Vojska Srbije opremljena prethodnih godina, sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije“, piše u saopštenju.

Parada će biti održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15. septembra, a jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu i u kasarni Vojne akademije na Banjici.

(Beta)

