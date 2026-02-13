Završena restauracija vrata novosadske Katedrale, oštećenih u podmetnutom požaru

Završena je popravka bočnih vrata novosadske Katedrale, oštećenih prošlog meseca u podmetnutom požaru, saopštio je danas kabinet gradonačelnika.

Rekonstrukciju za koju je Mere tehničke zaštite izdao gradski Zavod za zaštitu spomenika kulture, izvršili su stručnjaci Vajarsko-duborezačkog i pozlatarskog odseka Pokrajinskog zavoda u Petrovaradinu.

Konzervatorsko-restauratorski radovi kojima je rukovodio vajar-konzervator Lazar Čurčić, obuhvatili su „zamenu dve oštećene daske u zoni preklopne lajsne, zamenu nagorele daske i dve nagorele parapetne ploče, ponavljanje unutrašnjeg laka, izradu nove spoljne preklopne lajsne i restauraciju originalnih metalnih okova“, navedeno je.

Gradonačelnik Žarko Mićin je posetio Katedralu i kazao da su nadležni nastojali da štetu saniraju „u što kraćem roku i na najkvalitetniji način, imajući u vidu značaj objekta koji je simbol Novog Sada“.

„Naš grad ima veoma bogatu arhitektonsko-istorijsku i kulturnu baštinu i objekte, poput ovog, kojima se dive posetioci sa svih strana sveta. Vekovima Novi Sad simbolizuje najviše ljudske vrednosti tolerancije i međusobnog uvažavanja, ali i čuvanja zajedničke imovine i siguran sam da će tako i ostati“, naveo je gradonačelnik.

Na bočnom ulazu u Katedralu u strogom centru Novog Sada, u noći između 7. i 8. januara podmetnut je požar, a sutradan je zbog toga uhapšena jedna 52-godišnja Novosađanka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com