Završena vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izrelski lanser raketa velikog dometa

Padobranskim skokovima završena je vojna parada „Snaga jedinstva“ u Novom Beogradu kod Palate Srbija povodom „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“.

Posebnu atrakciju, pred kraj parade, predstavljao je prelet dva fruncuska lovačka aviona „rafal“, kakve je nedavno naručila Srbija.

Oni su stigli bez sletanja u Srbiji, doletevši iz Francuske kuda su se odmah vratili. Preleteli su mesto održavanja parade u pratnji dva Mig-a 29 iz Ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije.

Prvi put je prikazan višecevni lanser raketa velikog dometa PULS, nabavljen iz Izraela.

Kraj bine sa zvanicama su prošle i samohodne haubice 155 mm NORA domaće proizvodnje koje Srbija izvozi u više zemalja.

Prikazane su i razne vrste dronova koje je u prvi plan izbacio rat u Ukrajini gde se koriste u velikom broju.

U oparadi su ulestvovale pešadijske jedince sa sredstvima Kopnene vojske, nadletali su avioni i helikopteri koji su nedavno nabavljeni, a učestvovali su i brodovi Rečne flotile.

Na paradi je bilo 10.000 učesnika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Za 15.00 časova je zakazana svečanost na kojoj će predsednik države Aleksandar Vučić uručiti odlikovanja povodom „Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave“.

Sat kasnije biće sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, u kojoj će učestvovati i Vučić.

