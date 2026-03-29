Završeno glasanje na lokalnim izborima u 10 mesta, sledi prebrojavanje glasova

Lokalni izbori u deset mesta održani su danas, a biračka mesta su zatvorena u 20.00 časova i sledi prebrojavanje glasova.

Po zakonu, oni koji su se zatekli na biračkom mestu u momentu njegovog zatvaranja imaju pravo da glasaju.

Građani su birali lokalne parlamente u gradu Boru, opštinama Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Pravo glasa u tih deset lokalnih samouprava, imalo je ukupno 247.985 građana.

Izborni dan protekao je, po brojnim izveštajima nezavisnih posmatrača sa terena, uz brojne nepravilnosti u većini mesta, uz fizičke obračune i povređene građane, aktivista i novinare.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com