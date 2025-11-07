Zbog amazonske vrućine zvaničnici na Konferenciji UN o klimi mogu bez kravate

Šefovi država bez kravata, ili čak u košuljama sa zavrnutim rukavima – na samitu svetskih lidera uoči Konferencije o klimi COP30, koji je počeo u četvrtak u Belemu, učesnici su mogli da se udobno smeste kako bi izbegli da previše pate zbog vrućine i vlažnosti u amazonskom gradu.

Sa temperaturama koje prelaze 30 stepeni Celzijusa u ovom rečnom gradu smeštenom na ivici najveće prašume na svetu, Brazil, zemlja domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimi, predložio je neobičan protokol oblačenja za diplomatiju na visokom nivou – kravate nisu obavezne.

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva (Inacio) dao je primer odustajući od svoje kravate u bojama brazilske zastave, koju obično nosi na velikim međunarodnim događajima.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) takođe je ostavio kravatu kod kuće, kao i predsednici Finske, Čilea, Mozambika i Kolumbije.

Premijer Antigve i Barbude Gaston Braun (Browne) stigao je sa kravatom ali ju je odvezao i skinuo pre nego što je pozirao za zvaničnu fotografiju pored Lule.

„To će biti COP bez kravata“, rekao je još u oktobru brazilski diplomata Andre Korea do Lago (Correa), predsednik COP30, naglašavajući da će to događaju dati „određeni neformalni brazilski dodir“.

Sale u ogromnom konferencijskom centru gde se održavaju debate i pregovori COP30 su klimatizovane. Brazil se obavezao da će nadoknaditi sve emisije ugljenika koje generišu ovi objekti.

