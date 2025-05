Zbog ankete o Starom savskom mostu jedna inicijativa tuži drugu

Inicijativa „Beograd u pokretu“ je danas najavila da će tužiti Inicijativu „Beograd ostaje“ zbog tvrdnje da je lažiran rezultat njene ankete o premeštanju istorijskog Starog savskog mosta u Zemun.

Inicijativa „Beograd ostaje“ je danas ocenila da je lažna bila anketa Inicijative „Beograd u pokretu“, po kojoj je navodno 71 odsto Beograđana za premeštanje Starog savskog mosta na Veliko Ratno ostrvo, i da je razlog za takvu anketu širenje naselja „Beograda na vodi“ kojem smeta taj most.

U anketi je po saopštenju Inicijative „Beograd u pokretu“ učestvovalo 11.700 građana koji premeštanje mosta podržavaju pod uslovom da Veliko Ratno ostrvo ostane zaštićena prirodna celina i da most bude isključivo pešačko-biciklistički.

Inicijativa „Beograd ostaje“ je danas ocenila da je ta anketa lažna i da se „vlast služi nameštenom anketom građana da bi Stari savski most pomerili što dalje od leve obale Save“ za šta su razlozi širenje „Beograda na vodi“ na Novi Beograd i izgradnja pristaništa za izložbu Ekspo 2027.

Inicijativa „Beograd ostaje“ je navela da je nekadašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić 2019. godine sprovodio ankete kojima su građani navodno birali da li će taj čelični montažni most izgrađen 1942. biti uklonjen sa Save i postavljen kao eksponat u Parku Ušće, ili će biti montiran kao veza Novog Beograda s Adom Ciganlijom.

„Cilj je dalje pljačkanje grada i otimanje obala Save i Dunava za njihove privatne projekte“, smatra Inicijativa „Beograd ostaje“.

Ta inicijativa je podsetila da je, s druge strane, više od 100.000 građana Beograda potpisalo peticiju da istorijski Stari savski most ostane gde je i da dobije trajnu zaštitu. Međutim, gradski Zavod za zaštitu spomenika ćuti iako postoji pozitivna ocena republičkog Zavoda da most bude zaštićen, a to traže i mnoge međunarodne organizacije.

Inicijativa „Beograd ostaje“ je podsetila da su Beograđani šest meseci branili most od rušenja koje je ipak u toku, te ih je pozvala da se „uključe u rušenje destruktivne vlasti“ da bi i Stari savski most i Beograd bili sačuvani i zaštićeni.

(Beta)

