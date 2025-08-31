Zbog demonstracija u Indoneziji ministar odbrane najavio čvrste mere

Ministar odbrane Indonezije Sjafri Sjamsoedin je danas, povodom višednevnih protesta zbog policijske brutalnosti i korupcije, najavio „čvrste mere“ protiv „izgrednika i pljačkaša“ pošto su napadnute i opljačkane kuće nekoliko političkih lidera i neke državne institucije.

U petak uveče su tri osobe poginule u gradu Makasaru, na ostrvu Južni Sulavesi, u požaru u javnoj zgradi koji su podmetnuli demonstranti.

Indonežanski predsednik Prabovo Subijanto je rekao da su demonstracije, najmasovnije i najnasilnije demonstracije od njegovog dolaska na vlast u oktobru prošle godine, „izdaja i terorizam“.

S druge strane je rekao da „pravo na mirno okupljanje treba da se poštuje i zaštiti“.

Demonstracije su počele u ponedeljak u Džakarti protestom zbog niskih plata na vest da svih 580 poslanika prima mesečnu nadoknadu za stanovanje od 50 miliona rubija (3.075 dolara) pored svojih redovnih plata. Samo ta nadoknada je skoro 10 puta veća od minimalne plate u Džakarti.

Protesti su postali masovniji i nasilniji posle smrti 21-godišnjaka koga je policijsko oklopno vozilo pregazilo tokom demonstracija u Džakarti u četvrtak.

Neredi su zatim izbili u više gradova širom Indonezije, uključujući Medan, Solo, Džogdžakartu, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru i Manokvari.

Samo do četvrtka je uhapšeno više od 900 ljudi.

Predsednik Prabovo je obećao transparentnu istragu smrti 21-godišnjaka zbog koje je uhapšeno sedam policajaca.

(Beta)

