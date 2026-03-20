Zbog incidenata krivična prijava SSP protiv opštinskih funkcionera u Beogradu

Odbor Stranke slobode i pravde (SSP) za beogradsku opštinu Vračar je saopštio da je podneo krivičnu prijavu protiv načelnika Odeljenja te opštine za inspekcijske poslove Zorana Uzunovića i v.d. načelnice opštinske Uprave Gordane Basta.

SSP kaže da su Uzunović i Basta dozvolili „sistematsku uzurpaciju“ i „bezakonje“ u javnom prostoru između Požarevačke, Novopazarske i Topolske ulice.

Kod „kafića koji nelegalno širi svoju baštu tik uz osnovnu školu i vrtić“ dešavali su se „incidenti koji prevazilaze svaku granicu tolerancije – bacanje ‘molotovljevog koktela’ i pucnjava usred dana dok roditelji vode decu u školu i vrtić“, izjavio je član vračarskog odbora SSP Miloš Danilović.

On je ocenio da Opština „godinama ‘pokreće postupke’ koji traju tačno onoliko koliko je potrebno da se ništa ne desi“.

Danilović je zaključio da „ako Opština nije sposobna da zaštiti prostor oko škole i vrtića od nasilja i bezakonja, onda je jasno da ne štiti građane, već one koji krše zakon“ i poručio da „kada ovaj režim ode, Vračar neće biti teritorija bahatih pojedinaca i njihovih političkih zaštitnika“.

(Beta)

