Zbog incidenta u Splitu otkazano veče folklora u Ogulinu

Zamenik gradonačelnika Ogulina koji je iz srpske nacionalne manjine, Neven Vujnović izjavio je danas da je posle incidenta u Splitu zbog straha i nelagodnosti članova ansambla iz Banja Luke otkazano veče folklora u sklopu Dana srpske kulture.

„Ne osećaju se sigurno i ne žele da dođu u Hrvatsku posle onoga što se dogodilo u Splitu, roditelji ne žele da puste decu na gostovanje“, rekao je Vujnović, prenela je agencija Hina.

On je rekao da žali zbog toga i da je takvu manifestaciju bilo lakše organizovati pre 20 godina.

Manifestacija u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta trebalo je da bude u Ogulinu 15. novembra. Bilo je predviđeno da nastupi ansambl narodnih igara i plesova Veselin Masleša iz Banja Luke.

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečilo je u ponedeljak, 3. novembra, otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu.

Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav „Za dom spremni!“. Među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ su odmah prekinuli manifestaciju na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije u Splitu da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece. Nje bilo fizičkog nasilja ni povređenih.

(Beta)

