Zbog iskakanja iz šina dve cisterne s dizelom saobraćaj na pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Zbog iskakanja iz šina dve cisterne sa dizel gorivom kod Ražane, železnički saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić i dalje je u prekidu, javio je RTS.

Na toj pruzi sinoć je došlo do iskakanja iz šina dve cisterne sa dizel gorivom koje se izlilo na lokalni put, zbog čega je železnički saobraćaj još uvek u prekidu.

Nema ugroženih ljudi i objekata, a saobraćajna policija reguliše pristup.

Kako nezvanično saznaje RTS, tokom dana je planirano pretakanje goriva iz cisterni u kojima je bilo oko 106 tona dizela.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com