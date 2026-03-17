Zbog jake mećave otkazivanje letova u SAD, gužve i zbog neplaćanja osoblja

Prekidi u saobraćaju zbog mećave i dalje pogađaju SAD, dok avio-kompanije pokušavaju da se oporave od poremećaja reda letenja od prethodnog dana, kada su nepogode dovele do haosa.

Avioprevoznici su danas otkazali više od 1.000 letova u SAD i odložili 4.200, pokazuje sajta za praćenje letova FlajtAver (FlightAware).

Najteže je na Međunarodnom aerodromu Hartsfild-Džekson u Atlanti gde je otkazano više od 200 letova, a odloženo 450.

Prekidi se nastavljaju posle haotičnog ponedeljka kada je mećava zahvatila Srednji zapad, a zatim i istočnu polovinu SAD, što je dovelo do otkazivanja hiljada letova sa glavnih aerodroma, uključujući Njujork, Čikago i Atlantu.

Samo u ponedeljak je otkazano više od 4.800 letova u SAD. Kašnjenja je bilo više od 12.800. To uključuje oko 600 otkazanih letova na međunarodnom aerodromu O’Hara u Čikagu, više od 500 na aerodromu Hartsfild-Džekson u Atlanti i oko 450 na aerodromu La Guardija u Njujorku, pokazuje FlajtAver.

U delovima Njujorka, udari vetra su bili 80 km/h, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

I pre naleta mećave vazdušni saobraćaj bio je pod pritiskom: delimičan prekid finansiranja saveznih vlasti SAD koji je počelo 14. februara, usled neusvajanja budžeta u Kongresu, smanjilo je brojnost osoblja na nekim bezbednosnim kontrolnim punktovima. Zato je povremeno bilo gužve na aerodromima prepunim putnika namernih da idu na prolećni raspost, kao i košarkaških navijača koji prate univerzitetski turnir NCAA.

Demokrate u Kongresu rekle su da neće glasati za finansiranje Ministarstva za unutrašnju bezbednost dok se ne uvedu nova ograničenja za agente Službe za carine i imigracije (ICE) po što su pripadnici te službe zimus u poteri za ilegalnim doseljenicima u Mineapolisu ubili dvoje ljudi.

Delimičan prekid finansiranja odnosi se samo na Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, ali njegov deo je i Uprava za bezbednost saobraćaja.

Ovo je treć prekid finansiranja za manje od godinu dana što je zaposlene u Ministarstvu ostavilo bez plata, a ni kada finansiranje ponovo počne ne zna se kada će ih dobiti.

Neki aerodromi su prijavili duže redove za proveru bezbednosti zbog nedostatka osoblja, jer sve više neplaćenih zaposlenih tog ministarstva privremeno radi druge poslove, ili bez plate ne može da plati da ide na posao o svom trošku ili sasvim napušta profesiju. Po podacima Ministarstva, više od 300 njegovih zaposlenih je dalo otkaze otkako je krenulo najnovija blokada finansiranja rada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com